女優の永野芽郁（26）の主演映画「かくかくしかじか」のNetflixでの配信が16日に始まった。配信を伝える同サイトの公式Xには公開前から《楽しみすぎて震える》といったファンからの期待が続々と寄せられていたが、「それに負けない勢いでアンチの活動も活発化しそうです」と明かすのは週刊誌芸能記者だ。【もっと読む】永野芽郁は1年経たずに地上波全国放送に復帰…渡部建は5年半過ぎても復帰できないお気の毒「作品は昨年5月16