クイズ番組『BS10パネルクイズ アタック25』（BS10）が、レギュラー放送時間をゴールデン帯に移動すると発表した。地上波時代を含め51年の歴史がある『アタック25』だが、実はゴールデン帯でのレギュラー放送は初めて。7月3日より、毎週金曜午後9時からの放送へと大リニューアルする。【写真】谷原章介と6人の子どもを育てる元タレントの美人妻日本で最も長く続くクイズ番組記念すべきゴールデン初回放送は「QuizKnock大会」。