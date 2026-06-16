TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が16日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。番組マスコットのシマエナガちゃんを“食べる”珍行動に出た。番組内でシマエナガちゃんが6月16日は「和菓子の日」と紹介した上で「ちなみ僕はよく大福と間違われれます」と切り出した。安住アナが反応し「おいしそうだんもんね、食べちゃおう！あーん！」とシマエナガちゃんにかぶりつくそぶりを見ると、スタジ