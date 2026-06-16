お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が１６日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」に出演。マイケル・ジャクソンの伝記的映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」を鑑賞しに行った際の出来事を明かした。公開されたばかりの同作は、初週末の興行収入が１０億円超えという人気ぶり。そのため向井は、５８００円ほどの「ラグジュアリーシート」で鑑賞せざるを得なかったといい「だいぶ高いじゃないですか。でもまぁ、早く見に行き