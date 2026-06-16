16日午前4時すぎ、東京・港区の首都高速都心環状線で乗用車がトラックに追突し、トラックが炎上する事故がありました。警視庁によりますと16日午前4時すぎ、港区の首都高都心環状線の外回り一ノ橋ジャンクション付近でトラックに乗用車が追突する事故がありました。はずみでトラックが壁に衝突し炎上したほか、トラックを運転していた男性と乗用車を運転していた男性が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。現場付