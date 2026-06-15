インタビューに「Texas is good! Everything is big!」と回答日本代表は現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。貴重な勝ち点1を獲得したが、ピッチ外では日本人サポーターの“6ワード”が現地で大バズりを果たしている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。日本代表