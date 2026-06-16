カニ専門のテーマパーク『かにファクトリー 甲羅組』が、夏休みにあわせ、福井県敦賀市に7月16日オープンすることが決定。きょう6月16日から公式サイトで事前予約受付が始まった。【画像多数】カニが満載… 殻むき体験、こぼれ落ちそうな海鮮丼などカニを見て・遊んで・味わえる、カニのオープンファクトリーで、同種の施設は日本初だという。海産物を中心とした通信販売・店頭販売・飲食・水産加工事業を手掛ける株式会社伝食