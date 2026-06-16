YouTuber はじめしゃちょー（33）が14日、YouTubeチャンネルを更新。1月1日に誕生を報告していた娘が高熱を出し、けいれんしている様子の動画を公開し、話題になっている。【映像】はじめしゃちょー けいれんしている娘の動画けいれんしている姿を涙ながらに公開この日、「娘が救急車で緊急搬送されました。」というタイトルの動画を投稿。ゴールデンウィーク中に娘が熱を出し、座薬を入れて一時落ち着いたものの、夜中に様子