東京ディズニーリゾートの駐車料金がきょう16日から値上げです。東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは、16日から、ディズニーランドと、ディズニーシーの両パークで、駐車場の料金を引き上げます。普通乗用車は、これまでより1000円高い4000円になるほか、原付を含む二輪車は500円高い1000円となります。大型車も1000円高い6000円となります。値上げはおよそ10年ぶりで、オリエンタルランドは、維持コストの増加