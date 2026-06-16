元乃木坂46の能條愛未が結婚した華麗なる一族のプリンス。名だたる大物が勢揃いしたあまりにも豪華すぎる家系図にスタジオから驚きの声があがった。【映像】芸能人だらけ！華麗なる家系図（家族写真もあり）6月14日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年特別企画 歌舞伎界のプリンス・中村橋之助×元乃木坂46・能條愛未が結婚！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルとして放送され、先月列席者1000人を超える豪華