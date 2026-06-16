news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「富山の港町で…クマ緊急捕獲『まさかこんな海沿いまで…』」についてお伝えします。◇目撃者「上で仕事の話していたら、一緒にいた人が『あ！クマだ！』って。あのあたりで四つんばいで歩いているのが見えて、でっかいのがいるなと思って」富山県入善町の漁港の海沿いで、クマの目撃情報があったのです。すぐに猟友会も集まり“緊急捕獲”に備えます。そして、県からの指示を