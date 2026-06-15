誰もが知るラーメンチェーン店「天下一品」が一斉に閉店。跡地があっという間に早変わり、新しい看板と新メニューを掲げて10軒いっせいにオープン――昨年7月にこうして華々しくデビューしたチェーン「伍福軒」が、1年と持たずに全店消滅するとは、誰も想像しなかっただろう。現在、残された店舗は大宮店のみ。こちらはもとも6月15日に閉店を予定していたが、それが未定となるなど、混迷を極めている。【写真】「パクリっぽい」