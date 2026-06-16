ワールドカップでこれをやったら致命傷になる。そんなプレーが日本対オランダ戦（２−２）であった。2026年６月14日（日本時間15日）、ダラス・スタジアムで行なわれたこの一戦。日本代表は立ち上がりから押し込まれながらも、８分過ぎから徐々に盛り返し、流れを引き寄せつつあった。しかし18分、痛恨のミスが生まれる。前田大然が敵陣で縦パスを出した際、フリーな状態にもかかわらずボールは相手へ。そのままオランダのカ