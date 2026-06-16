俳優の大原優乃（26）が、16日までに自身のXを更新し美容誌『VOCE』のボディ企画に登場。理想の身体づくりについて語り、過去の無理なダイエット経験を明かした。【写真】別カット「やわふわボディ」を披露する大原優乃引き締まった美腹筋が印象的な大原だが、現在のしなやかなボディラインにたどり着くまでには試行錯誤があったという。大原は「どんなボディの自分も愛してあげたいし、認めてあげたい」と語り、自身の体質