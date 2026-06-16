社会からの信頼に耐え得る透明性と説明責任を備えた運営が不可欠である――。3月24日、東京大学の「医学系研究科・医学部・医学部附属病院改革検討委員会」（以下、改革委員会）が「改革にむけた提言」を発表した。同委員会は、東大大学院医学系研究科の元教授らが賄賂やソープランド接待を受けたとして逮捕・起訴された事件を受け、医学部や病院のガバナンス改革を進めるという。委員会は6人で構成され、山口厚・元最高裁判事ら有