動画配信サービス「Netflix」のオリジナル作品、Netflixシリーズ『ガス人間』（7月2日世界独占配信）に出演する新キャスト14人が一挙発表された。青木崇高、酒向芳、岡部たかし、ピエール瀧、野村周平、中島歩、松浦祐也、こばやし元樹、賀来賢人、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、森川葵、原日出子、中野英雄、夏川結衣らが名を連ねる。【動画】Netflixシリーズ『ガス人間』メイン予告本作は、東宝の特撮映画『ガス人間第一号