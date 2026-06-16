ソフトバンクグループ、ソフトバンク、SB OAI Japanの3社は、企業向けのサイバーセキュリティ対策ソリューション「Patching as a Service」（パッチング・アズ・ア・サービス）の提供を開始する。当初は、ソフトバンクが一部のインフラを担う企業に向けて脆弱性診断の申し込み受付を順次案内する。 脆弱性を診断、修復までをサポートするツール 「Patching as a Service」は、Open