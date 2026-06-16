高市首相は、トランプ大統領との首脳会談を調整しています。日米首脳会談について、同行している政府関係者は「トランプ大統領の頭の中は、中東で一杯のようだ。立ち話でよいので実現を模索している」と話していました。会談が実現すれば、ホルムズ海峡の安全確保に向けた貢献策にも話が及ぶ可能性があります。今回の合意を受けて、高市首相は、イギリスなど4か国が出したホルムズ海峡の安全確保に関する共同声明に「参加する」と