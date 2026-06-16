京都市の世界遺産・下鴨神社で、樹齢450年のご神木が倒れました。下鴨神社によりますと、16日午前10時ごろ、職員が境内に広がる糺の森にあるご神木が倒れているのに気付いたということです。ご神木は樹齢およそ450年で、高さがおよそ20メートル、幹の周りがおよそ5メートルにも及び、糺の森で最も大きな木としてまつられていました。原因は老朽化とみられ、以前から葉の付き方がふぞろいになったり、幹が弱ったりしていて、支え木