“対ロシア特化型”の戦闘機が始動2026年5月28日、ウクライナ情勢、ひいては世界の航空軍事バランスを大きく揺るがす歴史的な発表が行われた。北欧のスウェーデン政府が、ウクライナに戦闘機「JAS 39」ーー通称、「グリペン」戦闘機の正式な供与および売却を決定したのである。ロシアによる侵攻が始まって以降、ウクライナ空軍は旧ソ連製のミグやスホイといった旧式機での防戦を強いられてきた。その後、西側諸国から米国製F16やフ