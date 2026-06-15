FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2で引き分け、大きな勝ち点1を挙げた。この試合を、サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が解説し、大きな話題に。さらに、本田の“ムチャぶり質問”全てに的確に回答したNHKの小宮山晃義アナウンサー（42）の手腕にも注目が集まっている。本田は前回22年カタール大会でABEMAなどの中継で“解説者デビ