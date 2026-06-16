1992年、島田紳助さんの見事なアシストと、明石家さんまさんとの運命的な出会いによって、バラエティ番組という新たな主戦場を見出した中村玉緒さん。1994年には『明石家多国籍軍』（TBS系）のレギュラーとなり、"天然ボケ"のキャラクターはお茶の間に完全に定着した。【写真を見る】2022年の中村玉緒さんの近影、ファー付きの服で横断歩道を渡っていた、最後にInstagramに投稿されていた写真当時を知る元マネジャーの吉田正和