Insta360 Japan株式会社は6月15日（月）、2眼ジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」を発売した。価格は標準版が11万9,800円。ワイヤレスマイクや広角レンズなど、最も多くのアクセサリーを同梱するクリエイターキットが15万9,800円となっている。本体カラーはコスミックブラックとステラホワイト。 360°カメラやアクションカメラで知られるInsta360が、初めて市場に投入するジンバルカメラ。横並びにレン