サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、14日（日本時間15日）のFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の1次リーグ初戦で、オランダと引き分けた日本の今後を占った。日本は2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2−2のドローで、優勝候補の強豪と勝ち点を分け合った。今後は20日（同21日）にチュニジアと、25日（同26日）にスウェーデンと、それぞれ戦う