自民党は１５日、税制調査会の会合を開き、食料品の消費税減税について意見を交わした。出席議員からは２月の衆院選で公約に掲げた税率０％への引き下げを求める声がある一方で、課題の多さから減税を見送るべきだとの指摘も出た。消費税減税を巡っては、レジシステムの改修に時間がかかり、現在８％となっている食料品の税率を０％にする場合は最大１年、１％とした場合には最大半年が必要とされる。政府内では早期の実現に向