YouTubeで生配信サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場して大きな話題に。現地で一夜明けた日本時間の15日午後8時半過ぎには、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行った。日本-オランダ戦のスコアが動いたのは後半5分だった。オランダのガクポが左サイド