2022年6月29日に大分県別府市で起きた大学生2人が死傷したひき逃げ事件から6月で発生から4年となります。 大分県警は15日、殺人などの容疑で重要指名手配されている八田與一容疑者についての情報提供を呼びかけようと、新たなチラシを作成し、報道陣に公開しました。チラシには八田容疑者の新たな写真も掲載されています。 提供 大分県警 新たな写真は2枚で、全身がうつっているものと、サングラスをかけてい