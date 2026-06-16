「16時間ダイエット」は、1日のうち8時間以内で食事を済ませ、残り16時間は食事を控えることで摂取カロリーを抑えやすくするプチ断食（ファスティング）の一種です。この記事では、その仕組みや注意点、失敗を防ぐコツについてお伝えします。【関連記事】何でも食べていい？「16時間ダイエット」でのNG行動！16時間ダイエットの基本ルール16時間ダイエット（8時間ダイエット）の最大の特徴は、1日のうち「8時間」の中で食事を済