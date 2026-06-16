波紋が広がっているのは、国会での立憲民主党議員の「自衛隊に行く子どもたちって経済的に厳しい子どもたちが行くんです。豊かな子どもたちは自衛隊とかなりませんよ」という発言です。15日の参議院決算委員会で立憲民主党の古賀千景議員が取り上げたのは、防衛省自衛隊が「防衛白書」の内容を子ども向けにまとめた冊子です。これまでに福岡県内の小中学校に勤務し、日教組の特別中央執行委員も務めた経験を持つ古賀議員。小泉防