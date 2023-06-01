歌手あの（年齢非公表）の冠番組、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）が16日、最終回を放送。番組終了の原因となった騒動については何も触れぬままで、ナレーションやテロップなどでの説明もなかった。最終回は「やっぱり家が好き第3弾」を放送。冒頭で「5月10日に収録」と、騒動前に撮影したことを画面上で説明。番組の最後に「今までご覧いただきありがとうございました」と甘藷のテロップが流れた。騒動は5