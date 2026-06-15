米放送局のインタビューが世界で拡散サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合開始前、米放送局のインタビューに登場した日本人が世界で大バズり。実は地方局のアナウンサーだったことが判明し、さらに反響を集めている。日本とオランダの一戦が始まる前のダラススタジアム周辺。現地放送局「FOX4ニュース」