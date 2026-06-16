ジューシーな白身魚のフライとタルタルソースが人気の「フィレオフィッシュ」は、マクドナルドのロングセラーのレギュラーバーガーです。価格は410円（2026年6月現在）からと、バーガーの中では中間くらいの金額ですが、「高コストな紙箱に入っているのはなぜなか？」と投稿したXのポストが、インプレッション1128万を超えるほどの反響になりました。【写真】創業当時の商品は、こんな包装でしたよ「昔からの謎なんだが、なぜフ