ブラジル・リオデジャネイロで14日、上空でヘリコプター2機が衝突し、墜落しました。墜落現場では火災も発生し、乗っていたアメリカ人歌手を含む6人が死亡しました。防犯カメラの映像です。画面奥でヘリコプターが地面に向かって落下する様子が確認できます。ロイター通信によりますと、リオデジャネイロの上空で14日、ヘリコプター2機が衝突し、自動車販売店の駐車場に墜落しました。駐車場には電気自動車が置かれていて火災が発