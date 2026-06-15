日本代表は14日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第1節でオランダ代表と対戦し、2−2で引き分けた。この一戦で日本代表ベンチが見せた“とある作戦”が注目を集めている。森保一監督や日本代表スタッフはホワイトボードに大きく数字を書いてピッチ上に提示。アディショナルタイムの残り時間を選手たちに示していた。ブラジルメディア『グローボ』は「日本代表の監督が選手たちに時間を伝えるために即興で工夫した」と