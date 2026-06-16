小嶋陽菜が、自身のYouTubeチャンネルに「こじはる旅コーデ全部見せ【inイタリア】」を6月12日に更新。イタリア旅行での7ルックを紹介している。 （関連：【画像】小嶋陽菜、エレガント&セクシーなイタリアコーデ「ザ・大人の女性って感じもありつつちゃんと女の子！」） ベネツィアでの1着目のコーディネートには、チェックのジャガードになっているピンクのドレスをチョイス。キ