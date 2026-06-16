ニューカッスルに所属するイタリア代表MFサンドロ・トナーリに対し、複数のクラブが関心を寄せているようだ。15日、移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在26歳のトナーリは母国のブレシアでプロデビューを飾り、2020年夏に加入したミランでは11年ぶりのスクデット獲得に大きく貢献。3年後には推定7000万ユーロ（現在のレートで約130億円）でニューカッスルへ活躍の場を移