神奈川県大和市にある幼稚園の理事長が、所得税およそ3700万円を脱税したとして刑事告発されました。東京国税局から所得税法違反の疑いで刑事告発されたのは、神奈川県大和市にある「松原学園幼稚園」を経営する徳重裕士理事長（77）です。関係者によりますと、徳重理事長は2023年までの3年間におよそ1億2500万円の所得を隠し、所得税およそ3700万円を脱税した疑いがもたれています。徳重理事長は幼稚園で経理を担当する事務長に指