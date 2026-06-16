記事のポイント2026年サッカーW杯の北米開催を前に、スポーツウエアブランド各社が過去最大級のマーケティング投資を進めている。ナイキは「Sports Offense」戦略のもと、著名ブランドやセレブとのコラボを通じてサッカー市場での存在感回復を図っている。アディダスはサッカー界のレジェンドや豊富な歴史資産を活用し、ノスタルジーを武器にファンとの結びつきを強化している。サッカー・ワールドカップ北中米大会は、1994年以来