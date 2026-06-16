サッカー北中米Ｗ杯は１５日（日本時間１６日）、１次リーグＨ組とＧ組の４試合が行われ、全試合がドローに終わる珍事が起きた。Ｈ組は優勝候補の“無敵艦隊”スペインが登場。初出場のカボベルデが相手だったため、勝利が予想されていたがまさかのスコアレスドローに終わると、Ｈ組のもう１試合はサウジアラビアがウルグアイと１ー１で引き分け。Ｇ組ではベルギーとエジプトが１―１のドローで、イラン―ニュージーランドは２