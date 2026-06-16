通行人は二度見五十路を超えても、スターの存在感は健在だった--。５月下旬の夕方５時半頃、ウェーブヘアにサングラス、ハーフパンツスタイルで銀座に現れたのは稲垣吾郎（52）だ。涼し気な夏服コーデの彼は、高級時計店が入る建物から出てくるところだった。帽子をかぶり、サングラスで目元を隠しているが、そのスターオーラは隠しきれていない。本誌記者と同じく、稲垣の存在に気付いた通行人は思わず二度見。そんな周囲を余所に