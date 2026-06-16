ケガ人や急病人のもとに迅速に駆けつける救急隊員に対し、ことしに入って暴行行為などが連続して起きているとして、東京消防庁は注意喚起をするとともに、救急活動への協力を呼びかけました。東京消防庁によりますと、救急隊への妨害行為は年々増加傾向にあり、2025年は24件あったということです。また2026年は5月末までですでに妨害行為が15件あり、2025年の同じ時期を上回るペースとなっています。中でも5月には、屋外で倒れてい