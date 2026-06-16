千葉県警行徳署は6月4日、業務上横領の疑いで市川市立塩焼小学校の元教頭で契約社員・小林佳巨（こばやし・よしみ）容疑者（53）を逮捕した。【写真】臨時保護者会、生徒の心のケア、対応に追われた学校小学校の普通預金口座から計約350万円を着服犯行は2024年10月25日から翌25年2月27日にかけて。千葉県市川市内の金融機関の支店で8回にわたり、当時勤務していた市立塩焼小学校の普通預金口座から計約350万円を勝手に払い戻し