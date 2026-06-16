タレントでか美ちゃん（35）が15日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（火曜深夜0時15分）に夫のお笑い芸人、サツマカワRPG（35）とともにゲスト出演。夫婦間の悩みを明かした。24年に結婚した2人は「夫婦のもめ事をジャッジ」のコーナーに登場。でか美ちゃんが「風呂上がりに服を着ないでウロウロするのは悪いの？」と投げかけた。その上で「全身保湿するんですよ。全部にボディークリームを塗って。締め付けられたくない