6月14日、モデルでタレントの新田さちかが自身のInstagramを更新。アメリカ・ダラスで行われた2026FIFAワールドカップ日本代表対オランダ代表戦を現地観戦したことを報告した。「新田さんはストーリーズでスタジアムの様子とともに《VAMO JAPAN》と投稿。試合後には《本当に面白い試合やったなぁ お疲れ様でした》と日本代表をねぎらうコメントも添えており、現地の熱気を満喫した様子でした。さらに、通常投稿でも《最初から