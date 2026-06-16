閉店後の店内に現れた3人の男。1人は真っすぐレジに向かい中から現金をつかみ取ります。映像に映っていたのは、岡山市のセレクトショップで起きた窃盗の様子です。ショーケースを蹴って壊すなどして、衣料品201点や現金を奪うと足早にその場をあとにします。犯行時間はわずか5分ほどで、被害額は現金と衣料品合わせて約1550万円。警備会社から知らせを受け急いで駆け付けた店舗のオーナー・荒木佑也さんは「午前3時半くらいの犯行