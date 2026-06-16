アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書は14項目からなり、核合意が成立した場合、アメリカ軍は30日以内に撤退することなどが明記されていると報じました。アクシオスは15日、関係者の話として、アメリカとイランが署名した戦闘終結に向けた覚書は14項目からなり、60日間の交渉期間は双方の合意に基づいて延長が可能だと報じました。覚書には、イランが備蓄する濃縮ウランについて、ア