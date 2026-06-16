公共の場での子どもの行動に対して、他人から注意されたとき、どう受け止めればよいのでしょうか。戸惑いや反発を感じる一方で、そこには見すごせない点もあるようです。『子どもが電車で景色が見たいと言って、座席に立たせていたら、前に立っていた人に「電車の椅子は立つ場所ではないからきちんと座ろうね。危ないし、汚いよ」と注意された』電車内での出来事にショックを受けた投稿者さん。突然、見ず知らずの人から子どもに直