人気絶頂のアイドルグループM!LK。そのメンバー・塩崎太智が『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系）に出演。2年前は番組オーディションで落選していただけに、その “手のひら返し” とも映る起用に視聴者から複雑な声があがっている。「6月15日放送回で、塩崎さんは宮川大輔さんの『お祭り』企画に特別参戦したのですが、2年前のオーディション落選が紹介されると、出川哲朗さんは『誰が落としたんだ！？』と驚き、内村光