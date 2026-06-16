サッカー日本代表を救ったゴールが、なぜかLE SSERAFIMにつながった。北中米ワールドカップのグループリーグF組、日本対オランダ戦で中村敬斗がゴールを決めると、海外のX（旧ツイッター）上である投稿が大きな注目を集めた。【写真】たまらん…カズハ、布少なめ衣装「日本の初ゴールを決めたKEITA NAKAMURAは、LE SSERAFIMのKAZUHA NAKAMURAの兄弟」もちろん、これは事実ではない。投稿者自身も「私の頭の中の声」と添えており、