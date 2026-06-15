6月15日、元「KAT-TUN」の中丸雄一が、情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）にVTR出演した。かつてのレギュラー番組で久しぶりに姿を見せたが、厳しい反応が寄せられている。中丸は2024年1月、元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜と結婚するも、同年8月の「文春オンライン」で女子大生との “アパ密会” を報じられ、一時芸能活動を謹慎。2011年から『シューイチ』の人気コーナー「まじっすか」を担当していたが、騒動後は